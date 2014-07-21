الإفريقي التونسي يطلب جون أنطوى

أصبح مهاجم نادي الإسماعيلي جون أنطوي هدفا لنادي الإفريقي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت إذاعة "شمس أف أم" التونسية على موقعها الرسمي أن الغاني أنطوي يوف يصل إلى تونس خلال الساعات القادمة من أجل الاتفاق على بنود التعاقد الشخصية.
قبل أن يدخل الإفريقي في مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.
وعلى الجانب الأخر أكد مصدر مسؤول بالإسماعيلي لـFilGoal.com أن النادي يرحب بالتفاوض مع أي نادي يرغب في التعاقد مع أنطوي.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر أسمه أن أنطوي سيعود للقاهرة يوم الثلاثاء بعد رفضه مسبقا العودة إلى البلاد إلا بعد الحصول على مستحقاته المقدرة بـ10 آلاف دولار.