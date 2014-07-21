أمير عبد الحميد: لن أعود لسموحة

أوضح أمير عبد الحميد حارس مرمى وادي دجلة، أسباب تفضيله لناديه الجديد وموقفه عقب فشل صفقة انتقال عصام الحضري إلى الزمالك.
وقال أمير لـFilGoal.com: "فضلت الانتقال لوادي دجلة بسبب رحيل الحضري إلى الزمالك وضمان المشاركة الأساسية، ومع فشل انتقال الحضري إلى دجلة لا أعلم موقفي، ولكن قد ينتقل أحدنا إلى ليرس."
وتابع أمير "رفضت الانتقال إلى المصري أو الإسماعيلي حتى لا أجلس بديلا لأحمد الشناوي أو لمحمد عواد."
وأضاف أمير "جلست إحتياطيا لفترة كبيرة خلال مسيرتي، والأن لا بد من اللعب أساسيا لأنني أفكر في مكاني بمنتخب مصر."
وأتم حارس مرمى الأهلي الأسبق "لن أعود لسموحة بعد أن قاموا بضم محمد صبحي."