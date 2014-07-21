وزير الداخلية يوافق على السماح لوالدي مسجون بسجن دمنهور بزيارته لمرض والده

وافق وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على السماح لوالد المسجون محمد سعد أبو المكارم عطية ووالدته بزيارته داخل محبسه بسجن دمنهور العمومي نظرا لظروف مرض والده.

ووفر قطاع مصلحة السجون سيارة إسعاف أقلت والد السجين المذكور ووالدته من محل إقامتهما، وتوجهت بهما إلى سجن دمنهور العمومي وتمت الزيارة أمس الأحد.

من جانبه، وجه السجين ووالداه الشكر لوزير الداخلية على هذه اللفتة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية وتحقيق جميع أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون خاصةً ما ينطوى منها على اعتبارات إنسانية واجتماعية.

أ ش أ