الصحفى أحمد أبودراع ينافس على المركز الأول لجائزة “سمير قصير” لحرية الصحافة

اختارت اللجنة المنظمة لجائزة سمير قصير لحرية الصحافة مقال الصحفى احمد ابودراع من ضمن اكثر من 100 مقال مرشحة من دول عربية عديدة حيث كان عنوان المقال (( عمليات تعذيب المهاجرين الافارقة تحول سيناء الى ارض التعذيب .

وجاء الترشيح على مرحلتين حيث تم ترشيحة ضمن 10 مقالات مؤهلة ثم تم اختياره على التصفية النهائية من خلال ثلاث مقالات تنافس على المركز الاول وسيحضر مؤتمر التكريم بلبنان.

وتم توجيه الدعوه لاحمد ابودراع لانهاء الاجراءات اللازمة فى السفارة اللبنانية وذلك للسفر لحضور موتمر التكريم بفندق ( مركزية مونرو ) ببيروت من 1 الى 4 يونيو القادم.

ونشر التحقيق الفائز بجريدة المصرى اليوم فى يوليو الماضى.