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لبيب: 30 مليون جنيه لتنفيذ أعمال شرب وبناء 3 مدارس بسوهاج وأسيوط وقنا

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لبيب: 30 مليون جنيه لتنفيذ أعمال شرب وبناء 3 مدارس بسوهاج وأسيوط وقنا لبيب: 30 مليون جنيه لتنفيذ أعمال شرب وبناء 3 مدارس بسوهاج وأسيوط وقنا

عادل لبيب

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية انه تم إتاحة تمويل يبلغ 30 مليون جنيه من صندوق دعم (306306) لـ10 قري من القري الأكثر احتياجاً في بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا منها 20 مليونه جنيه لدعم مياه الشرب وتنفيذ توصيلات منزلية للصرف الصحى  بها و10 ملايين جنيه  لإنشاء 3 مدارس بقريتى (المراشدة والقلمينا ) بمحافظة قنا وتم اسناد انشائها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك ضمن  تنفيذ بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع صندوق دعم مصر (306306 ) برئاسة الدكتور فاروق العقدة لدعم الخدمات في تلك  القري.

وأكد الوزير انه يجرى التنسيق مع وزارة الاسكان للبدء في تنفيذ هذه الاعمال والانتهاء منها  طبقاً للبرنامج الزمنى المخطط في البروتوكول ،لافتاً إلي أن هذه المشروعات تنفذ بقري المنشاة الصغرى ومنشاة خشبة وقرية التتالية بمحافظة أسيوط , وقري نزلة القاضي والجبيرات والقبيصات والجريدية القبلية والبحرية بمحافظة سوهاج و قري المراشدة والقلمينا والسلامية الحايط بمحافظة قنا وذلك فى اطار اهتمام الوزارة باستكمال البنية التحتية وتطوير الأبنية التعليمية والأنشطة الإجتماعية بالقري الأكثر احتياجا.

ولفت لبيب الانتباه الى استمرار التعاون بين الوزارة وصندوق دعم مصر لدعم الخدمات فى المناطق الاشد احتياجاً مشيراً الى ان الصندوق ساهم بمبلغ 93,5 مليون جنيه لدعم الخدمات بهذه القري، منها 20 مليون جنية لمياه الشرب و 38,5 مليون جنيه لأعمال الرصف،  و15 مليون جنيه لمراكز الشباب والملاعب , و 10 ملايين جنيه لتطوير و إنشاء مدارس و10ملايين جنيه لاعمال الكهرباء.

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