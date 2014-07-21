نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للعناصر الإجرامية بالأميرية.

وكانت معلومات قد وردت إلي ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية عن قيام المدعو “أحمد ع.ع – 25 سنة – صاحب ورشة” مقيم بدائرة القسم، باتخاذ من الورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم مكانا لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكن النقيب هشام طلعت المستكاوى والملازم أول عمر أسامة حسين والقوة المرافقة لهما من ضبط المذكور، وبحوزته فردا خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار، وفرد روسي تحت التصنيع، و3 مقابض خشبية لبندقية خرطوش، وكمية من أجزاء الأسلحة النارية والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمناقشته اعترف بتصنيع الأسلحة النارية داخل الورشة بقصد الإتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ