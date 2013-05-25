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ضبط 24 مطلوبا و 105 مخالفات مرورية فى حملات أمنية بشمال سيناء

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ضبط 24 مطلوبا و 105 مخالفات مرورية فى حملات أمنية بشمال سيناء ضبط 24 مطلوبا و 105 مخالفات مرورية فى حملات أمنية بشمال سيناء

ضبط – أرشيفية

تم ضبط 24 من الهاربين والمطلوبين  لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. الى جانب 105 مخالفات مرورية .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أن من بين المضبوطين المدعو : رامى ن . ع المقيم فى قسم الشيخ زويد والمتهم فى قضية جنايات ( استيلاء وتزوير ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .. الى جانب 7 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى ، و7 محكوما عليهم فى جنح الحبس المستأنف ، و 9 محكوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية .. مشيرا الى أنه جارى اتخاذ الاجراءات القانونية .

ومن جهة أخرى تم ضبط وتحرير 105 مخالفات مرورية متنوعة ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل مخالفة على حدة .

أ ش أ

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