بالصور والفيديو.. لقطات من السنة الأولى في حياة «الأمير جورج»

قبل يوم من احتفال الأمير جورج، نجل الأمير ويليام دوق كامبريدج وكاثرين دوقة كامبريدج، بعيد ميلاده الأول، عرضت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية مقطع فيديو وعددًا من الصور التي سجلت لحظات مهمة في السنة الأولى من حياة الأمير الصغير.

>وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الأمير جورج، الذي وصفته بأنه يتبع أحدث خطوط الموضة العالمية في ملبسه، ولد في الثاني والعشرين من يوليو 2013، الساعة 4.24 مساءً (بالتوقيت المحلي). وتم التقاط أول صورة للأمير الصغير لدي خروجه بصحبة والديه الأمير ويليام والأميرة كيت من مستشفى «سانت ماري» البريطاني.

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>كما عرضت «ديلي تليجراف» صورة لحفل تعميد الأمير جورج، أو ملك بريطانيا المستقبلي، في قصر «سانت جيمس» في لندن، في أكتوبر 2010. وذلك في حفل اقتصر على عدد قليل جدًّا، لم يتعد 21 شخصًا، من بينهم الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، وابنها الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوول كاميلا والأمير هاري وزارا فيليبس ابنة عمة الأمير ويليام، وأفراد عائلة دوقة كامبريدج كيت مدلتون المقربين.

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>وضمت الصور أيضًا الجولة الخارجية التي قام بها دوق ودوقة كامبريدج بصحبة الطفل الملكي في كل من أستراليا ونيوزيلندا في إبريل 2014.

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>وخلال الجولة، جذب الأمير جورج، الذي كان في شهره الثامن حينها، الأنظار بحضوره وخفة ظله في أول جلسة ألعاب رسمية شارك فيها 10 أطفال آخرين، حيث كان الأمير يلعب بحماس في ويلينجتون بنيوزيلندا.

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>ونشرت الصحيفة البريطانية أيضًا صورتين للأمير الصغير وهو يخطو خطواته الأولي ممسكًا بيد والدته في حديقة في جلوسترشاير.

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>كما عرضت «ديلي تلجراف» مقطع فيديو بمناسبة عيد ميلاد الأمير جورج الأول، يتضمن لقطات لأهم الذكريات التي عاشتها العائلة الملكية بصحبة الصغير على مدار العام الماضي.