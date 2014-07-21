مصرع طالب سقط من أعلى مأذنة مسجد بالمنوفية

لقى طالب بالصف الثالث الاعدادى مصرعه اثر سقوطه من أعلى سقالة اثناء عمله لإقامة مأذنة مسجد بقرية ميت خلف بمركز شبين الكوم تم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعى بوصول حمادة هلال محمد -15 سنة- طالب بالإعدادى ومقيم قرية شنوان مصاب بكسر بالجمجمة إدعاء سقوط من علو وتوفى عقب وصوله المستشفى.

تبين بالانتقال والفحص وبسؤال والده قرر أنه اثناء قيام نجله بالعمل على سقالة لإقامة مأذنة بمسجد المغفرة بقرية ميت خلف اختل توازنه وسقط ارضا مما أدى إلى مصرعه ، وتم تحرير محضر بالواقعة.