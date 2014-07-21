بالصور.. المدارس المنتجة بالفيوم تحصد 5 شهادات تقدير على مستوى الجمهورية

حصدت إدارة المدارس المنتجة بالفيوم على 5 شهادات تقدير من الإدارة العامة للمدارس المنتجة بوزارة التربية والتعليم وذلك لاشتراكها في المعرض المقام بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم.

وشارك مدير إدارة المدارس المنتجة بالفيوم ببعض المعروضات المصنعة داخل المدارس المنتجة بالفيوم وكان من نصيب الفيوم 5 شهادات تقدير نتيجة للجهود المبذولة من قبل الإدارة والمديرية.

ومن جانبه أشاد مدير إدارة المدارس المنتجة بجهود محمود ابو الغيط وكيل الوزارة ومساندته للإدارة بكل سبل الدعم الكافي وبجهود مسئولي المدارس المنتجة بإدارة اطسا التعليمية في المعرض الذي أقيم بالقاهرة.