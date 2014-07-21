سكاي سبورتس: حارس كولومبيا في طريقه إلى أرسنال

أقترب ديفيد أوسبينا حارس مرمي منتخب كولومبيا ونادي نيس الفرنسي من إتمام انضمامه إلى أرسنال في ثالث صفقات المدفعجية هذا الصيف.

أرسنال الذي رحل عن صفوفه لوكاس فابيانسكي إلى سوانزي سيتي في صفقة انتقال حر، يقترب من ضم الكولومبي المتألق أوسبيا في صفقة تقدر بـ3 مليون جنية إسترليني.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس البريطانية" أن أوسبينا يستعد للسفر إلى لندن يوم الاثنين من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع على عقود الانضمام رسميا إلى أرسنال.

وضم أرسنال جناح برشلونة ومنتخب تشيلي أليكسيس سانشيز إلى جانب ظهير فرنسا ماثيو ديبوشي كبديل للراحل بكاري سانيا.

وأوضحت سكاي وفقا لما قاله رئيس نادي نيس أن الاتفاق تم بالفعل بين الثلاث أطراف، والحارس سيوقع لأرسنال في عقد لمدة 5 سنوات.

الكولومبي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي أتليتيكو ناسيونال الكولومبي، قبل أن ينتقل إلى الدوري الفرنسي من بوابة نيس عام 2008.

وظهر أوسبينا بأداء رائع مع منتخب بلاده في المونديال، ونجح في الوصول لدور ربع النهائي قبل أن يخرج أمام أصحاب الأرض البرازيل.

وسيجد أوسبينا منافسة قوية من البولندي فويتشيك تشيزني من أجل ضمان مركزه كأساسي في الموسم المقبل.