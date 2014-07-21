تقارير - ليفربول يأمل إكمال 3 صفقات هذا الأسبوع

أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أن ليفربول يأمل هذا الأسبوع في إتمام تعاقده مع الثلاثي لويك ريمي، ديان لوفرين وديفوك أوريجي.
ويدخل ليفربول سوق الانتقالات بقوة من أجل تعويض رحيل هداف الفريق لويس سواريز، الذي رحل إلى برشلونة بصفقة قدرت بأكثر من 70 مليون يورو.
وحسبما أوضحت "تايمز" فأن المهاجم الفرنسي لويك ريمي سيسافر يوم الاثنين إلى "بوسطن" مكان تواجد فريق ليفربول حاليا للخضوع للفحص الطبي قبل إكمال انتقاله إلى ليفربول بعد إنهاء الاتفاق بين الريدز ونادي كوينز بارك رينجرز.
ومن جانبها أشارت الصحيفة أن سعي ليفربول نحو المدافع الكرواتي لوفرين اقترب من الوصول لنتيجة، بعد موافقة ساوثامبتون على بيع اللاعب في حالة الحصول على 20 مليون جنية إسترليني.
البلجيكي أوريجي هو الأخر يستعد للسفر إلى بوسطن من أجل الفحص الطبي بعد أن أخبر ليفربول بنيته الانضمام إليهم قادما من ليل الفرنسي.
ويعاني ليفربول من ضعف خط دفاعه ولذلك يصب كامل تركيزه من أجل الظفر بالكرواتي لوفرين من ساوثامبتون بعد التعاقد مع أدم لالانا و ريكي لامبرت زملائه في الفريق.
كذلك يحاول ليفربول التعاقد مع الثنائي الهجومي أوريجي صاحب الـ19 عاما والفرنسي ريمي لتشكيل قوة هجومية كبيرة بجوار الإنجليزي دانييل ستوريدج.