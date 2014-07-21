الموسم المقبل هو الأخير لهداف المونديال التاريخي

أعلن المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه، أن الموسم المقبل مع لاتسيو هو اخر موسم له في مسيرته الكروية.

وكان اللاعب الالمانى المخضرم قد وقع عقدا جديدا لمدة عام واحد مع لاتسيو فى شهر مايو الماضى حيث اعلن انه سوف يلتزم بتنفيذ هذا العقد حتى انتهائه فى يونيو من العام المقبل على ان يعلن بعد ذلك اعتزاله اللعب.

وقال كلوزه فى تصريحات ادلى بها لصحيفة بيلد الالمانية " لقد قررت ان اعتزل بالفعل فى عام 2015 حيث ارى ان الوقت سيكون مناسبا كى اختتم مسيرتى الكروية الحافلة."

ومما يذكر ان كلوزه استطاع فى مونديال البرازيل الذى انتهت فعالياته فى وقت سابق من الشهر الحالى ان يحرز هدفا جعله هداف بطولات كأس العالم على مدار تاريخها.