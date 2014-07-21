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نيمار: الكرة البرازيلية تراجعت كثيرا مقارنة بالأخرين

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نيمار: الكرة البرازيلية تراجعت كثيرا مقارنة بالأخرين نيمار: الكرة البرازيلية تراجعت كثيرا مقارنة بالأخرين

أ ش أ - أكد النجم البرازيلى نيمار انه سعى هو وسائر زملائه من اجل تحقيق المجد خلال كأس العالم التى انتهت فعالياتها فى وقت سابق من الشهر الحالي فى البرازيل غير ان الحقيقة هى ان باقي الفرق الأخري استطاعت ان تحقق تقدما كبيرا وان تتفوق على منتخب "السامبا".

وأوضح نيمار فى مقابلة تليفزيونية جرت معه امس الأحد ان البرازيلى لا يستحق سوى سبعة من عشر درجات فقط على ادائه فى المونديال الأخير، مشيرا الى انه لا يعرف ما هو السبب وراء التراجع المفاجئ فى مستوى أدائه.

وقال لاعب برشلونة الذى يبلغ من العمر 22 عاما " لم يكن هناك خطأ محدد نستطيع ان نضع يدنا عليه فى السليساو . ورغم اننى لست متخصصا فى النواحى الفنية والتكتيكية الا انه ينبغى لى ان اعترف بأن اداءنا لم يكن على المستوى المطلوب على الاطلاق ".

ومضى نيمار يقول فى تصريحاته التليفزيونية " اننى اعترف بأن الكرة البرازيلية تراجعت الى حد كبير حيث انها اصبحت تأتى فى مرتبة تالية على الكرة الالمانية وحتى الكرة الاسبانية."

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فيديو اليوم السابع

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