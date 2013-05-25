بالفيديو - سهم روبن يتوج بايرن.. ويمزق قلب دورتموند

انطلق سهم أريين روبن في الدقيقة الأخيرة، ليخترق دفاع بروسيا دوتموند ويقود بايرن ميونيخ لاقتناص لقب دوري أبطال أوروبا بشكل درامي في الدقيقة الأخيرة بالفوز في النهائي 2-1.

المباراة كانت متكافئة ومشتعلة بين فريقين من ألمانيا اصطدما في ملعب ويمبلي بإنجلترا مساء السبت.

وتبادل الفريقان السيطرة والفرص ولعب كل طرف بامتياز في ليلة كروية فائقة المتعة.

تقدم ماريو ماندزوكيتش لبايرن ميونيخ، وتعادل إيكاي جوندوجان لبروسيا دورتموند من ركلة جزاء.

ثم جاء روبن، اندفع في الدقيقة الأخيرة من المباراة وتسلم تمريرة وهمية بكعب زميله الفرنسي فرانك ريبري ليسجل الهولندي الأعسر هدفا رائع الجمال يمنح بايرن اللقب.

اللقب هو الخامس في تاريخ بايرن ميونيخ الذي توج في 1974 و1975 و1976 و2001.

بايرن ينتقم

ويعتلي بايرن ميونيخ عرش الكرة العالمية هذا الموسم باقتدار مع مدربه يوب هاينكس الذي يرحل في نهاية الموسم.

فالفريق البافاري فاز بالبوندزليجا، توج بدوري الأبطال.. ويلعب خلال اسبوع نهائي كأس ألمانيا في ثلاثية محتملة لفريق هاينكس.

جاء ذلك لينتقم بايرن من الموسم الماضي الذي خسر فيه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي.

ويبدو بايرن في سبيله لفترة استثنائية كروية، إذ يزداد قوة في الموسم المقبل بالتعاقد مع ماريو جوتزه والمدرب بيب جوارديولا.

فريقان رائعان

المثير في المباراة أن دورتموند كان الأقوى والأكثر متعة في الدقائق الأولى من الموقعة.

لعب يورجن كلوب المدير الفني لدورتموند بذكاء، راقب ارتكازه جوندوجان مفتاح لعب بايرن ميونيخ ريبري.

ضيق دورتموند الخناق على روبن، ولعب بهجمات سريعة عن طريق الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وماركو رويس.

وفي الدقائق الـ20 الأولى من المباراة، هدد دورتموند مرمى بايرن ميونيخ 4 مرات عن طريق تصويبة ليفاندوفسكي ثم تسديدة لكوبا من داخل منطقة الجزاء وكرتين لماركو رويس.

وتحطمت كل تلك الفرص عند صخرة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ.

بعد الـ20 دقيقة، دخل بايرن المباراة، وبدأ يحصل على فرص بسبب اندفاع دورتموند الهجومي.

فقد أخطأ سوبوتيتش مدافع دورتموند في كرة وصلت إلى روبن الذي انفرد بمرمى الفريق صاحب اللونين الأسود والأصفر، ثم أضاع الفرصة.

وكاد بايرن أن يسجل من كرتين رأسيتين واحدة لماندزوكيتش، والثانية لخابي مارتينيز.. لكن فايندفيلر حارس دورتموند كان استثنائيا.

الحسم

الشوط الثاني، ظهر الفريقان أكثر بطئا في الهجوم وأكثر حرصا في فتح المساحات.

وسارت المباراة بلا فرص حقيقية حتى بدأ بايرن يركز هجماته في جبهة واحدة مع كل مرة.

بدأ روبن يدخل إلى العمق ويترك الجناح ليلعب بجوار ريبري وتوماس مولر، ما منح الفريق البافاري عدة فرص.

ومن تمريرة لروبن، تقدم بايرن بهدف للنجم الكرواتي ماندزوكيتش.

لكن دورتموند لم يستسلم وظل يهاجم بسرعة حتى دفع رويس رقيبه دانتي لارتكاب خطأ تحول إلى ركلة جزاء سجلها جوندوجان.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، كرة طولية لبايرن وصلت ريبري الذي تسلمها تحت الضغط ومررها بكعب قدمه للسهم المندفع بسرعته روبن، ليشعل الهولندي المدرجات البافارية بهدف قاتل.

الهدف الأول لبايرن في دورتموند

الهدف الأول لدورتموند في بايرن

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