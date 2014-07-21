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مصادر يمنية مطلعة : إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب أسلحة إلى صنعاء

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مصادر يمنية مطلعة : إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب أسلحة إلى صنعاء مصادر يمنية مطلعة : إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب أسلحة إلى صنعاء

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

قالت مصادر يمنية مطلعة إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر توجيهات مشددة لقيادة وزارة الداخلية بتصعيد الإجراءات والتدابير الأمنية الهادفة إلى التصدي لأي اختلالات أمنية طارئة وتشديد الحراسات والرقابة على المنافذ الحدودية للعاصمة لمنع تسريب الأسلحة.

وأضافت المصادر – في تصريح لصحيفة “الوطن” – أن هذه التوجيهات جاءت للحد من عمليات التسريب المتصاعدة للأسلحة إلى داخلها، إلى جانب تنفيذ حملة صارمة لمنع المظاهر المسلحة وحظر التجوال بالسلاح في الأماكن العامة بصنعاء.

ولفتت إلى أن تكرار عمليات الاستهداف المتبادلة لشخصيات محسوبة على جماعة الحوثي وحزب التجمع اليمني للإصلاح، آخرها ما حصل في وقت متأخر من أول من أمس باستهداف نائب مديرعام مطار صنعاء وزرع عبوة ناسفة في سيارته، يثير مخاوف من انتقال تداعيات الصراع المسلح بين الجانبين والمتصاعد في عدد من المناطق القبلية كعمران والجوف إلى داخل العاصمة صنعاء.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن منطقة “الصفراء” والعديد من المناطق المتاخمة بالجوف شرقي البلاد تشهد تصعيدا لحدة المواجهات المسلحة العنيفة بين الحوثيين وقوات عسكرية تابعة للجيش مساندة بمجاميع قبلية موالية لحزب الإصلاح.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن مساعي اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء الصراع في محافظة الجوف قد فشلت في نزع فتيل العنف المتصاعد جراء احتدام الاشتباكات وامتدادها إلى قرى قبلية متاخمة لمنطقة “الصفراء”، ورفض طرفي الصراع الاحتكام لمفاوضات تتخللها فترة تهدئة تمهد للتوصل لتسوية لوقف الاقتتال.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن جماعة الحوثي سلمت أمس جثمان قائد اللواء 310 مدرع العميد الركن حميد القشيبي، والذي تمت تصفيته قبل نحو أسبوعين بعد استيلاء الجماعة على مدينة عمران.

أ ش أ

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