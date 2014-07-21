إخماد حريقين بمصنع ومحل بقليوب وشبرا الخيمة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في إخماد حريقين شبا فى احد محل ومصنع للحلويات فى شبرا وقليوب بسبب ماس كهرباء ، وتم التحفظ على الحريقين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعتين وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة عليهما.

تبين ان الحريق الاول وقع باحدى المحلات بشارع 15 مايو دائرة قسم ثانى شبرا بالمخزن الخاص بمحلات الفرجانى للمواد الغذائية وأتت النيران على بعض أجولة المواد الغذائية و لم ينتج عن ذلك ثمه اصابات أو خسائر بالأرواح و بسؤال محمود محمد يوسف -27 سنة- المدير المسئول عن المحلات علل سبب الحريق احتمالية حدوث ماس كهربائى ادى لنشوبه ولم يتهم أحد بالتسبب فى نشوب الحريق جنائياً.

كما تبين ان الحريق الثانى شب بمصنع فيتاج للحلويات الكائن بالطريق البطئ بناحية ميت حلفا دائرة قسم قليوب و وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده و بالفحص تبين ان المصنع محل الحريق مكون من ثلاثة طوابق مرخص لفتحى سيد صديق على -52 سنة- نشب الحريق بمخزن الكرتون الكائن بالطابق الثالث وأتت النيران على كمية من الكرتون و بسؤال مالك المصنع ردد ذات المضمون وعلل سبب الحريق احتمالية حدوث ماس كهربائى ادى لنشوبه ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوب الحريق جنائياً.