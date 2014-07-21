ضبط سيارة محملة بـ 180 جوال دقيق مدعم قبل تهريبهم بالمنوفية

تمكنت إدارة مرور المنوفية من ضبط سيارة نقل جنوب سيناء محملة بـ180 جوال دقيق مدعم على الطريق الزراعى السريع ” القاهرة – الإسكندرية ” ، تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من النقيب محمد صبحى الضابط بالادارة العامة للمرور أنه اثناء قيامه بحملة مرورية على الطريق الزراعى السريع ” القاهرة – الاسكندرية ” بالقرب من مدينة قويسنا تمكن من ضبط السيارة رقم ” 10205 ” نقل جنوب سيناء قيادة سعيد إبراهيم مهدى -30 سنة- سائق محملة بـ180 جوال دقيق بلدى مدعم دون وجود الأوراق الدالة على مصدره .

وبسؤال مالك السيارة قرر بقيامه بتوصيل الحمولة من مطحن بالمحلة إلى شخص يدعى فتوح إسماعيل بالقليوبية ، وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق .