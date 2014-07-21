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ضبط سيارة محملة بـ 180 جوال دقيق مدعم قبل تهريبهم بالمنوفية

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ضبط سيارة محملة بـ 180 جوال دقيق مدعم قبل تهريبهم بالمنوفية ضبط سيارة محملة بـ 180 جوال دقيق مدعم قبل تهريبهم بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت إدارة مرور المنوفية من ضبط سيارة نقل جنوب سيناء محملة بـ180 جوال دقيق مدعم على الطريق الزراعى السريع ” القاهرة – الإسكندرية ” ، تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من النقيب محمد صبحى الضابط بالادارة العامة للمرور أنه اثناء قيامه بحملة مرورية على الطريق الزراعى السريع ” القاهرة – الاسكندرية ” بالقرب من مدينة قويسنا تمكن من ضبط السيارة رقم ” 10205 ” نقل جنوب سيناء قيادة سعيد إبراهيم مهدى -30 سنة- سائق محملة بـ180 جوال دقيق بلدى مدعم دون وجود الأوراق الدالة على مصدره .

وبسؤال مالك السيارة قرر بقيامه بتوصيل الحمولة من مطحن بالمحلة إلى شخص يدعى فتوح إسماعيل بالقليوبية ، وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق .

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