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توقف خدمة مترو دبي في محطات جبل علي ودانوب والطاقة

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توقف خدمة مترو دبي في محطات جبل علي ودانوب والطاقة توقف خدمة مترو دبي في محطات جبل علي ودانوب والطاقة

 أعلنت هيئة الطرق والمواصلات اليوم 21 يوليو 2014 عن توقف خدمة مترو دبي في الاتجاه من الراشدية إلى جبل علي في محطات جبل علي ودانوب والطاقة، فيما استمرت خدمة المترو بصورتها الاعتيادية على طول خط المترو في الاتجاهين.

أوضحت الهيئة في بيان صحفي إن توقف الخدمة وقع نتيجة حادث سير بين شاحنة ومركبة في التقاطع المجسر بالقرب من محطة جبل علي، أدى إلى سقوط إطار الشاحنة على خط سير المترو، مما تسبب في حدوث اضرار في السكة الحديدية.

ولضمان سير الخدمة بأمان وسهولة، قامت الهيئة بتوفير خدمة الحافلات السريعة ومركبات الأجرة بين المحطات المتأثرة.

ويعمل الفريق الفني المختص في الهيئة على إصلاح الخلل لإعادة الخدمة لطبيعتها في اسرع وقت ممكن.

 

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