باميلا أندرسون تتبادل القبل مع زوجها بعد طلب الطلاق

بعد مرور أسبوع واحد فقط على طلبها الطلاق من زوجها، شوهدت النجمة العالمية Pamela Anderson برفقة Rick Salomon في ماليبو، ولم تظهر عليهما علامات الإنفصال أبداً.

وقال شهود العيان الذين سربوا بعض الصور، إن النجمين كانا يتبادلان القبل والعناق والمشاعر الدافئة، كما ظهرا وهما يرتديان خواتم الزواج.

وبدت Anderson البالغة من العمر 47 عاماً بكامل سعادتها في أحضان Salomon الذي تزوجته في العام 2007 ثم إنفصلت عنه، قبل أن يعودا معاً في بداية العام 2014.

ورجحّت إحدى المصادر المقربة من Pamela Anderson، أن تكون الأخيرة قد تقدمت بطلب الطلاق فقط من أجل إخافة Rick كي يحسّن تصرفاته معها ويعيرها المزيد من الوقت والإهتمام والحنان.

جميع الصور التي إنتشرت لنجمة Play Boy المثيرة مع زوجها، تثبت أنها تراجعا عن فكرة الطلاق وقررا منح زواجهما فرصة أخرى ليستمر.