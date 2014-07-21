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شاكيرا تتربّع على عرش الـ "فيس بوك"

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الإثنين 21-07-2014 14:19

وصل عدد معجبي النجمة العالمية Shakira على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" إلى أكثر من 100 مليون شخص.

وأصبحت النجمة، اللبنانية الأصل، أكثر شخصيّة لديها عدد متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بعد أن تخطّت النجم العالمي Eminem، الذي يحظى بمتابعة حوالى "91.9 مليون متابع"، وكذلك النجمة العالمية Rihanna، التي يتابعها حوالى "89 مليون متابع".

وهنأ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك" Mark Zuckerberg، النجمة البالغة من العمر 37 عاماً، لحصولها على هذا العدد من المشتركين من خلال تعليق له على صفحتها.

بدورها، شكرت Shakira، من خلال نشرته على الـ"فيس بوك"، معجبيها، والسعادة واضحة على وجهها، وكتبت: "مواقع التواصل الاجتماعي ساعدتني وغيري من الفنانين في عبور الهوة بين المسرح والجمهور".

يُذكر أنّ Shakira نشطة كثيراً على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ودائماً ما تنشر صوراً خاصّة لها مع حبيبها وابنهما. وقد نشرت مؤخّراً، خلال نهائيات كأس العالم في البرازيل، الكثير من الصور من وراء الكواليس، كان من بينها الصورة الأكثر شهرة لملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو التي حصلت على 3.5 مليون "إعجاب Likes".

 

 

 

 

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