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حادث سير يودي بحياة الممثل الإسباني أليكس أنغولو

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حادث سير يودي بحياة الممثل الإسباني أليكس أنغولو حادث سير يودي بحياة الممثل الإسباني أليكس أنغولو

الإثنين 21-07-2014 14:24

خسارة كبيرة لحقت بالسينما الإسبانية، بعد أن توفي الممثل الإسباني Alex Angulo أثر حادث سير تعرض له في شمال أسبانيا.
وأوضحت ناطقة باسم شرطة منطقة لا ريوخا أن الحادث وقع عندما انحرفت السيارة التي كان الممثل يقودها عن الطريق قرب فوينمايور.
Angulo المعروف بأفلام مثل " The Day of the Beast" و" Live Flesh"، إضافة الى " Pan's Labyrinth" توفي عن عمر ناهز 61 عاماً.
يذكر أن الممثل Alex Angulo بدأ حياته المهنية على المسرح، وكان اول فيلم له عام 1981، وهو " Escape to Segovia" للمخرج Imanol Uribe.

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