حنان ترك تستغيث بجمهورها لإنقاذ زوجها

حالة من الحزن الشديد تعيشها الفنانة المعتزلة حنان ترك التي ظهرت منذ أسابيع وهي تشارك زوجها محمود مالك في افتتاح محله التجاري، بعد أن أغلقت الحكومة المصرية المحل لأنه وفق ما قيل تابع لجماعة الإخوان المحظورة، إذ أن زوجها هو شقيق القيادي الاخواني حسن مالك.

وكتبت حنان على فيس بوك قائلة " الاسم: محمود عز الدين يوسف مالك، المهنة: صاحب محلات "SALONI."، المؤهل: بكالوريس تجارة القاهرة، التهمة: أخوه القيادي الإخوانى حسن مالك".

وأضافت حنان قائلة "سبعون أسرة أتقطع رزقهم،هو عدد الموظفين في الشركة والعمالة بالمحلات، بدعمكم وتضامنكم مع الفكرة هنوصل صوتنا اللي بيرفض الظلم اللي بيرفض أي فعل بيعطل المشروعات الناجحة في البلد دى".