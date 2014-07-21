«نتنياهو» يتهم «أردوجان» بـ«معاداة السامية»

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تشبيه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوجان، للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بـ«النازية» هو أمر يرقى لـ«معاداة السامية».

>ونقلت صحيفة «زمان» التركية، الإثنين، عن «نتنياهو» قوله «لقد سمعت الأشياء التي نطق بها رئيس وزراء تركيا، وهي كلمات غاية في الخطورة، ولقد أبلغت وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بأن تلك كانت تصريحات معادية للسامية».

>وكان «أردوجان» قد اتهم إسرائيل في وقت سابق بأنها «تفوقت على هتلر في بربريته من خلال اعتداءاتها على المناطق الفلسطينية»، ولكنه في نفس الوقت حذر الأتراك من محاولة تنفيث غضبهم على المواطنين اليهود داخل تركيا، العضو بحلف «الناتو».

>واتهم «أردوجان» الولايات المتحدة بالدفاع عن الأساليب «غير المتناسبة» التي تتبعها إسرائيل، منتقداً العالم الإسلامي لفشله في اتخاذ موقف أقوى.

>وكانت الشراكة بين إٍسرائيل وتركيا، التي اتسمت بالقوة في الماضي حيث أن كليهما حليف لواشنطن، قد تدهورت خلال السنوات الأخيرة بعد غضب أنقرة من السياسات التي تتبعها أنقرة تجاه قطاع غزة.

>وقامت إسرائيل بسحب بعض دبلوماسييها من تركيا الأسبوع الماضي بعد مزيد من الانتقادات من جانب أردوجغان وبعض التظاهرات العنيفة أمام مقر سفارة إسرائيل بالعاصمة التركية وقنصليتها باسطنبول، علاوة على تحذير إسرائيل لرعاياها من السفر إلى تركيا إلا في «حالات الضرورة».