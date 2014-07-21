وزير إسرائيلى: يجب بقاء الجيش شمال غزة لضمان بقاء القطاع خاليا من الصواريخ والأنفاق

دعا وزير الاتصالات الإسرائيلي جلعاد أرادن إلى بقاء الجيش في شمال قطاع غزة لضمانه خاليا من الصواريخ بعيدة المدى والأنفاق حتى التوصل إلى اتفاق.

>وذكر راديو (صوت إسرائيل)، الاثنين، أن تصريحات أردان جاءت خلال جولة قام بها في المنطقة الجنوبية.

>من جانبها، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن تصريحات وزير الاتصالات تشير إلى وجود نوايا إسرائيلية للسيطرة على أراض داخل قطاع غزة لفترة زمنية طويلة وإقامة شريط أمني حول القطاع للقضاء على خطر الصواريخ والأنفاق.