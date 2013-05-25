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مورينيو وجوارديولا يصطدمان من جديد بداية الموسم المقبل

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مورينيو وجوارديولا يصطدمان من جديد بداية الموسم المقبل مورينيو وجوارديولا يصطدمان من جديد بداية الموسم المقبل

يصطدم بيب جوارديولا وغريمه جوزيه مورينيو في المباراة الأوروبية الأولى من الموسم الجديد.

فجوارديولا تولى تدريب بايرن ميونيخ المتوج بدوري أبطال أوروبا 2013 بدء من الموسم الجديد خلفا ليوب هاينكس.

أما مورينيو فمن المتوقع أن يعلن عودته لتدريب تشيلسي اللندني خلال ساعات أو أيام قليلة.

ويلتقي بايرن مع تشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبي الصيف لتتجدد المواجهة بين جوارديولا مدرب برشلونة السابق ومورينيو المدير الفني لريال مدريد.

من المقرر أن تلعب مباراة السوبر الأوروبي على ملعب إيدن أرينا في براغ بالتشيك يوم 30 أغسطس 2013.

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