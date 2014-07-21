مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادثى تصادم بالقليوبية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى حادثى تصادم متفرقين بطوخ وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب السرعة الزائدة .

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا بوقوع حادثى تصادم ووجود متوفيين ومصابين فانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث الأول وقع على الطريق الزراعى السريع بالقرب من كوبرى كفر الجمال بمركز طوخ، وذلك أثناء سير السيارة رقم “4596 رحلات جيزة”، حيث انفجر الإطار الأمامى الأيمن للسيارة بسبب السرعة الزائدة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث مصرع، “احمد محمد عوض حجازى 20 سنة طالب بكلية الطب”، وإصابة كُلًا من، “فارس صبحى حنفى ، ومحمود احمد محمود، وحسن السيد ومحمود احمد السيد واحمد عبد العزيز احمد ومحمد احمد عبد الله وحسام محمد عبد الله” بإصابات متفرقة بالجسد.

ووقع الحادث الثانى بميدان بهتيم – دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة بين دراجة النارية قيادة “عاطف سيد رفاعى – مزارع – وسيارة ميكروباص قيادة احمد صلاح طه سائق وأوتوبيس مينى باص، وذلك أثناء قيام قائد السيارة الثانية بدفع السيارة الثالثة للامام لتشغيلها لوجود عطل بها فاصطدمت بالدراجة النارية ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية .

وقد تم التحفظ على السيارتين والدراجة النارية وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ