بالصور.. أهالي أسيوط يشيعون جثامين 3 من شهداء حادث الوادي الجديد

استقبل أهالى قرية العقال القبلى التابعة لمركز البدارى جثمان ابنهم الهامى عياد الذى راح ضحية الحادث الإرهابى فى كمين الوادى الجديد.

تجمع أبناء القرية وأصدقاءه وأهليته فى مشهد مهيب رافعين صورته أعلى الجثمان وسط بكاء وصرخات ونحيب الأهل والأصدقاء وتم مواراة جثمانه بمدافن عائلته وفى قرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب.

كما استقبل الأهالى جثمان الشهيد عدنان خليفة وسط حالة من الصدمة لأهليته وصراخ أصدقاءه وكل الأهل والأحباب الذين كان​وا ينتظرون منه قاضيا فى المستقبل نظرًا لتفوقه ولكن يد الإرهاب إغتالت حلم هذا الشاب وأردته شهيدًا من بين شهداء كثيرون راحوا فداء للوطن.

وشيعت أسرة الشهيد إسلام عبد المنعم أحد أبناء أسيوط الذى راح ضحية الهجوم الإرهابى​ ​جثمانه إلى مثواه الأخير بمشاركة عدد من قيادات المنطقة الجنوبية ومديرية الأمن والعديد من أهالي المنطقة.