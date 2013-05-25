بايرن ميونيخ يعادل رقم ليفربول في دوري الأبطال

القاهرة (إفي): تساوى نادي بايرن ميونيخ الألماني مع ليفربول الإنجليزي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن نال البافاري لقبه الخامس اليوم على حساب مواطنه بروسيا دورتموند في نهائي ويمبلي.

وكسر بايرن عقدة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد أن خسرها مرتين في آخر ثلاثة اعوام:

- في 2010 امام إنتر ميلانو الإيطالي، وفي 2012 بملعبه أليانز أرينا امام تشيلسي الإنجليزي.

- وتوج العملاق البافاري بآخر لقب له في دوري الأبطال في 2001 بميلانو على حساب فالنسيا الإسباني بركلات الترجيح، فيما نال ثلاثة القاب متتالية اعوام 1974 و1975 و1976 على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني وليدز يونايتد الإنجليزي وسانت إيتيان الفرنسي على الترتيب.

- ويملك ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالتشامبيونز بتسعة القاب، يليه ميلان الإيطالي بسبعة، ثم بايرن وليفربول بخمسة، وبرشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي بأربعة كؤوس.