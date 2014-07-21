دعوى تطالب بعدم الاعتراف بشهادات الجامعات التركية لطلاب الإخوان الهاربين أو المفصولين

أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي لإلزامهما بإصدار قرارًا عاجلًا بعدم الاعتراف أو اعتماد ـو معادلة الشهادات التي تصدرها الجامعات التركية لطلاب الإخوان أو الهاربين أو المفصولين لأسباب أمنية.

وأوضح صبري في صحيفة الدعوي أن الجرائم والتجاوزات التي ارتكبتها الحكومة التركية وعلي رئسها أردوغان ضد الدولة والمواطن المصري وكان اخرها التطاول علي رئيس الدولة المصرية وهو المسلك الذي انتهجة أردوغان منذ إن قام الشعب المصري بمساندة قواته المسلحة بالإطاحة بحكم الجماعة الارهابية.

وأضاف صبري أن عدد من الجامعات التركية قد أعلنت عن استعدادها لاستقبال طلاب جماعة الإخوان المفصولين من الجامعات المصرية لأسباب أمنية وإصدار مؤسسة التعليم العالي التركية لقانون يسمح للطلاب المصريين باستكمال دراستهم بالجامعات التركية، وفي نفس التخصصات.

كما أوضح صبري أن اتحاد الطلاب المصري تواصل مع الحكومة التركية وحكومات العالم بشأن طلاب وطالبات الجامعات المصرية المفصولات بسبب معارضتهم للنظام الحالي ومُنِعوا من إكمال دراستهم، أن الاتحاد أرسل جميع الانتهاكات التي صدرت بحق طلاب مصر خلال الفترة الماضية، إلى كافة الحكومات، وأن الحكومة التركية وافقت على قبول الطلاب وتحويلهم إلى الجامعات التركية كل حسب تخصصة وان الاتحاد ينتظر رد باقي الدول.

وأرفق صبري عشرون حافظة مستندات وطلب الحكم بإلزام رئس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بإصدرا قرار بعدم الاعتراف أو الاعتدادا و معادلة الشهادات التي تصدرها الجامعات التركية للطلاب الإخوان المفصولين أو الهاربين من الجامعات المصرية لدواعي أمنية مع تنفيذ الحكم في حالة صدورة بمسودتة الأصلية دون إعلان.

أ ش أ