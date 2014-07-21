وزير الخارجية الماليزي يتوجه إلى أوكرانيا لمتابعة حادث تحطم الطائرة

توجه وزيرخارجية ماليزيا حنيفة آمان إلى أوكرانيا اليوم الإثنين ضمن جهود الحصول على ممر لفريق التحقيق الماليزي للوصول إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية “إم إتش 17″ في الجزء الشرقي من أوكرانيا يوم الخميس الماضي.

وأوردت اليوم وكالة أنباء “برناما” الماليزية أن حنيفة والوفد الماليزي المرافق له غادر مطار كوالالمبور الدولي صباح اليوم متوجها إلى أوكرانيا.. حيث من المقرر أن يلتقي قادة أوكرانيين الخميس المقبل لضمان تنسيق الجهود لإخراج جثث ضحايا الطائرة المنكوبة، والتحقيق حول ملابسات الحادث وجمع الأدلة بسلاسة.

وقال حنيفة في حديثه لبرناما قبل المغادرة، “سأناقش هذه المسألة أولاً وسأوفر التحديثات في وقت لاحق، ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية”.

كان وزير النقل الماليزي “ليو تيونج لاي” قد وصل الى كييف في وقت سابق لنفس الغرض.

وكانت الخطوط الجوية الماليزية قد أعلنت أن الطائرة المنكوبة كانت تحمل على متنها ما لا يقل عن 154 مواطنا هولنديا و27 استراليا و43 ماليزيا ذلك بالإضافة إلى 12 إندونيسيا وتسعة بريطانيين، وركاب آخرين من ألمانيا وبلجيكا والفلبين وكندا، مع جنسيات أخرى لم يتم التأكد منها حتى الآن.

يشار إلى أن الطائرة التي كانت تقل 298 شخصا كانت قد أقلعت من العاصمة الهولندية “أمستردام” وفي طريقها إلى العاصمة الماليزية “كوالالمبور” حينما تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية-الروسية.

أ ش أ