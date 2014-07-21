أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تعطل حركة القطارات بالمنوفية بعد العثور على جسم غريب بمحطة أشمون

Google+ Print
تعطل حركة القطارات بالمنوفية بعد العثور على جسم غريب بمحطة أشمون تعطل حركة القطارات بالمنوفية بعد العثور على جسم غريب بمحطة أشمون

أرشيفية

توقفت حركة قطارات القاهرة – طنطا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، لمدة نصف ساعة تقريبا بعد الاشتباه فى جسم غريب به دائرة كهربائية على قضبان السكة الحديد داخل محطة سكة حديد أشمون يرجح أن يكون به مواد متفجرة وتم عمل كردون أمنى لفحص الجسم وتبين سلبية البلاغ وإعادة حركة السير مرة أخرى.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد برورد بلاغ عن وجود جسم غريب على قضبان السكة الحديد بمحطة أشمون أمام القطار رقم 549 القاهرة – طنطا.

انتقل اللواء مجدى سابق نائب مدير أمن المنوفية على رأس قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم عمل كردون وفحص الجسم وتبين أنه “بوصتان من الغاب ملفوفتان بسلك أحمر داخل أكياس بلاستيك مضغوط بيضاء وعليها مؤقت ومسمار 10 سم وبجوارها عبوة ممتلئة بالبنزين”، وبالكشف تبين أن الجسم سلبى لا يحتوى على أى متفجرات والبلاغ بهدف إثارة الذعر.

تم التحفظ على الجسم ، وتحرير محضر بالواقعة وإعادة تسيير حركة القطارات بعد توقفها نصف ساعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا