تعطل حركة القطارات بالمنوفية بعد العثور على جسم غريب بمحطة أشمون

توقفت حركة قطارات القاهرة – طنطا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، لمدة نصف ساعة تقريبا بعد الاشتباه فى جسم غريب به دائرة كهربائية على قضبان السكة الحديد داخل محطة سكة حديد أشمون يرجح أن يكون به مواد متفجرة وتم عمل كردون أمنى لفحص الجسم وتبين سلبية البلاغ وإعادة حركة السير مرة أخرى.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد برورد بلاغ عن وجود جسم غريب على قضبان السكة الحديد بمحطة أشمون أمام القطار رقم 549 القاهرة – طنطا.

انتقل اللواء مجدى سابق نائب مدير أمن المنوفية على رأس قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم عمل كردون وفحص الجسم وتبين أنه “بوصتان من الغاب ملفوفتان بسلك أحمر داخل أكياس بلاستيك مضغوط بيضاء وعليها مؤقت ومسمار 10 سم وبجوارها عبوة ممتلئة بالبنزين”، وبالكشف تبين أن الجسم سلبى لا يحتوى على أى متفجرات والبلاغ بهدف إثارة الذعر.

تم التحفظ على الجسم ، وتحرير محضر بالواقعة وإعادة تسيير حركة القطارات بعد توقفها نصف ساعة.