انعقاد جلسة صلح بين عائلتين بالمنيا.. و100 ألف جنيه شرط جزائي‎

عقد بالأمس بمنزل الدكتور علي الكيال بمركز سمالوط جلسة صلح بين عائلتين بحضور أطراف المشكلة وعدد من أهالي المنطقة والشخصيات العامة بالمركز، حيث تجمع الجميع علي مائدة الإفطار وعقب ذلك بدأت مراسم الصلح التي اتفق على بنودها الطرفان، كما تم دفع مبلغ مالي تعويض عن الخسائر 25 ألف جنيهـ بالإضافة إلى شرط جزائي 100 ألف جنيه.

يذكر أن مركز سمالوط كان قد شهد مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة تسببت في إصابة عدد من أفراد من الطرفين وتدخلت بعض الشخصيات ونجحت المساعي التي قام بها الحكماء من التوصل للصلح في وجود الأهالي.