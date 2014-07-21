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عادل لبيب: 30 مليون جنيه لتنفيذ أعمال مياه شرب وبناء 3 مدارس بـ10 قرى

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أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه تم إتاحة تمويل يبلغ 30 مليون جنيه من صندوق دعم (306306) لـ10 قرى من القرى الأكثر احتياجاً فى بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، منها 20 مليون جنيه لدعم مياه الشرب وتنفيذ توصيلات منزلية للصرف الصحى بها، و10 ملايين جنيه لإنشاء 3 مدارس بقريتى (المراشدة والقلمينا) بمحافظة قنا.

وقال إنه تم إسناد إنشائها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن تنفيذ بروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع صندوق دعم مصر (306306 ) برئاسة الدكتور فاروق العقدة لدعم الخدمات فى تلك القرى.

وأضاف لبيب، فى بيان له اليوم، أنه يجرى التنسيق مع وزارة الإسكان للبدء فى تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها، طبقاً للبرنامج الزمنى المخطط فى البروتوكول، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تنفذ بقرى المنشاة الصغرى ومنشاة خشبة وقرية التتالية بمحافظة أسيوط, وقرى نزلة القاضى والجبيرات والقبيصات والجريدية القبلية والبحرية بمحافظة سوهاج وقرى المراشدة والقلمينا والسلامية الحايط بمحافظة قنا، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة باستكمال البنية التحتية وتطوير الأبنية التعليمية والأنشطة الاجتماعية بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى استمرار التعاون بين الوزارة وصندوق دعم مصر لدعم الخدمات فى المناطق الأشد احتياجاً، مشيراً إلى أن الصندوق ساهم بمبلغ 93,5 مليون جنيه لدعم الخدمات بهذه القرى, منها 20 مليون جنيه لمياه الشرب و 38,5 مليون جنيه لأعمال الرصف, و 15 مليون جنيه لمراكز الشباب والملاعب, و10 ملايين جنيه لتطوير وإنشاء مدارس و10ملايين جنيه لأعمال الكهرباء.

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