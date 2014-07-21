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سلطات مطار القاهرة ترحل عددا من الركاب لأسباب مختلفة

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رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، راكبا غانى يدعى bosiar antwi على متن الطائرة المصرية إلى اكرا، حيث وصل الراكب على طائرة اير سيناء من تل أبيب مرحلا من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأكد مصدر بالمطار أنه تم ترحيل أيضا راكب يحمل جنسية دولة كوت ديفوار على نفس الرحلة، وترحيل راكب ليبى على الطائرة المصرية المتجهة إلى تونس والقادم على التركية من اسطنبول.

وأضاف المصدر إلى أنه تم ترحيل راكبة نيجيرية على متن الطائرة الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا، حيث وصل المطار على متن الطائرة المصرية القادمة من أديس أبابا بجواز سفر مزور.

كما تم ترحيل راكب من جنوب السودان على الطائرة المصرية المتجهة إلى جوبا وصل المطار من قسم عين شمس لترحيله إلى موطنه.

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