مبعوث الصين للشرق الأوسط يبحث فى القاهرة تطورات الوضع فى غزة

وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين "وو سيكه" مبعوث الصين للشرق الأوسط، قادما من الأردن فى زيارة لمصر تستغرق يومين فى إطار جولة بالمنطقة يلتقى خلالها مع عدد من كبار المسئولين لبحث آخر التطورات بالمنطقة.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن المبعوث الصينى سيلتقى مع سامح شكرى وزير الخارجية لبحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة خاصة الوضع فى قطاع غزة وعملية السلام والوضع فى العراق وسورية وليبيا، إضافة لدعم علاقات التعاون بين مصر والصين .

وكان المبعوث الصينى قد صرح خلال زيارته للأردن بأن بلاده ترحب ومنذ اللحظة الأولى بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة، وقال إن بلاده ترى دومًا أن الحل العسكرى لن يحل المشاكل الساخنة فى فلسطين وفى المنطقة برمتها، وأن السبيل الصحيح هو المفاوضات والحل السياسى .