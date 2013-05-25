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كريستيانو رونالدو هداف دوري الأبطال

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كريستيانو رونالدو هداف دوري الأبطال كريستيانو رونالدو هداف دوري الأبطال

مدريد، (إفي): أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني اليوم هداف دوري الأبطال الذي انتهى اليوم بتتويج بايرن ميونخ الألماني على حساب مواطنه بروسيا دورتموند، وذلك على الرغم من اقصاء الملكي من البطولة على حساب الأخير من دور نصف النهائي.

وكان رونالدو صاحب 12 هدفا في البطولة يتفوق على البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بروسيا دورتموند الذي لم يوفق في احراز أي أهداف، بهدفين.

وبعد رونالدو وليفاندوفيسكي يأتي كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بثمانية أهداف وتوماس مولر لاعب بايرن ميونخ بنفس العدد ولاعب جلطة سراي براق يلمظ بنفس العدد أيضا.

جدير بالذكر أن مباراة اليوم انتهت لصالح بايرن بنتيجة 2-1 حيث سجل هدف الفوز للنادي البافاري، الهولندي أريين روبن ليصبح رصيده من الأهداف في البطولة أربعة فقط.

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