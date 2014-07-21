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وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربى تطورات الأوضاع فى غزة

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أجرى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية المملكة المغربية صلاح مزوار، حيث أكد خلاله شكرى على عمق وصلابة ومتانة العلاقات الثنائية بين والمغرب.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، أن الوزير شكرى أكد أن هذه العلاقات لا يمكن النيل منها باعتبار أنها تضرب بجذورها فى التاريخ، فضلاً عما يجمع بين شعبيهما الشقيقين من مصير واحد وهوية وتطلعات ومصالح مشتركة.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكرى شدد أيضاً خلال الاتصال على أنه لا يجب ولا يتعين السماح بالمساس بهذه العلاقات تحت أى مبرر والالتزام سوياً بالعمل على تطويرها والرقى بها فى مختلف المجالات بما يليق بحجم ومكانة البلدين وتطلعات شعبيهما، مجدداً اعتزاز مصر الكامل حكومة وشعباً بقيادة وشعب المملكة المغربية الشقيقة ودورهما التاريخى فى خدمة القضايا العربية والإسلامية.

وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول أيضاً التشاور حول مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبصفة خاصة تدهور الأوضاع فى قطاع غزة فى ظل تواصل الاعتداءات العسكرية.
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