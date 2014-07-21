تعاون بين الداخلية و"قومى المرأة" لتوفير الحماية للسيدات بأقسام الشرطة

خاطبت وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى إطار التعاون بين المجلس القومى للمرأة والوزارة، جميع مديرى الامن لتكليف الضباط رؤساء وحدات حقوق الانسان والتواصل المجتمعى والعلاقات العامة بكافة الاقسام والمراكز على مستوى الجمهورية بالقيام بمهمة تلقى أى بلاغات بعنف ضد المرأة داخل الأقسام، وتحرير المحاضر واستقبال الضحايا بمكاتبهم، حفاظا على السرية والخصوصية واحتراما وتقديرا لهن ولحقوقهن.

وأشارت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمراة، فى بيان صحفى، إلى أن هذا القرار يأتى فى وقت مهم من أجل توفير الدعم والحماية اللازمة للفتيات والسيدات حال تواجدهن فى أقسام الشرطة للإبلاغ عن تعرضهن لأى شكل من أشكال العنف.

وأشارت إلى أن بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الداخلية والذى يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال حماية المرأة، والتأكيد على احترام حقوقها، كما يأتى استجابة للتوجة العام للمجتمع المصرى ومؤسساته بوجوب التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة.