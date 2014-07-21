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الكنيسة القبطية بالكويت تنظم مائدة رمضانية بحضور وزراء وسفراء

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نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالكويت، أمس الأحد مائدة رمضانية اعتادت على تنظيمها سنويا، بحضور كبار الشخصيات الكويتية والمصرية.

وأضافت الكنيسة فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه جاء على رأس الحضور، الشيخ على الجابر الصباح، والمستشار خالد بهبهانى (نيابة عن الشيخ على جراح الصباح)، والوزيرة معصومة المبارك، والوزير السنعوسى، وزير الإعلام الأسبق، والكثيرين من آل معرفى على رأسهم عبد الفتاح معرفى وعبد الإله معرفى، وعدنان فواز مدير مكتب عبد العزيز البابطين، و19 سفيرا فى مقدمتهم سفير وحرمه وسفير الكويت السابق لدى مصر.

كما شهد الحفل حضور كثير من رجال الدين الإسلامى والمسيحى ومجلس العلاقات الإسلامية المسيحية يتقدمهم رئيس المجلس محمد باقر المهرى، ووكيل المراجع الشيعية بالكويت والعاملين بشركات البترول، والكثير من رجال الصحافة والإعلام، والكثير من جماعة أطباء المحبة.

ووصلت عدة باقات من الورد من سمو ولى العهد، الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس ديوان سمو ولى العهد، والشيخ الدكتور إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح، محافظ الأحمدى السابق، أحمد محمد صالح العدسانى، الأمين العام المساعد لمنظمة المدن العربية.
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