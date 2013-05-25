بالفيديو .. كيف حطم روبن لعنة النهائيات؟

هدف أريان روبن جناح بايرن ميونيخ لم يتوج فريقه فقط بلقب دوري أبطال أوروبا، وإنما مجد شخصي بكسر نحس لازمه في أقوى البطولات العالمية والأوروبية.

روبن معروف أنه يشارك بقوة خلال مشوار أي بطولة، ويخفق دائما في النهائي، ولكن هذه الأسطورة تحطمت بهدف في شباك رومان فايدنفيلر.

ويستعرض FilGoal.com أبرز مشاهد روبن في نهائيات مختلفة ..

1- عارضة إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر 2010

2 – ركلة جزاء مهدرة أمام تشيلسي في نهائي 2012

3- نهائي كأس العالم 2010 × إسبانيا .. كاسياس يحطم روبن

4- فرص نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند

5- كل هذا تحطم بعد هدفه الحاسم

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