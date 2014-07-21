أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أمين عام الأمم المتحدة يدين قتل عشرات الفلسطينيين مطالبا بوقف فوري للقتال في غزة

Google+ Print
أمين عام الأمم المتحدة يدين قتل عشرات الفلسطينيين مطالبا بوقف فوري للقتال في غزة أمين عام الأمم المتحدة يدين قتل عشرات الفلسطينيين مطالبا بوقف فوري للقتال في غزة

ارشيفية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ما وصفه بـ”الأفعال البشعة”؛ من قتل لعشرات الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق القصف الإسرائيلي..مطالبا بوقف فوري للقتال المستمر منذ نحو أسبوعين.

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين – أن 10 من مقاتلي “حماس” لقوا حتفهم أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل عبر اثنين من أنفاق التهريب..مشيرة إلى أن المقاتلين أطلقوا صاروخا مضاد للدبابات على آلية عسكرية إسرائيلية.

من جانبه ،رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على ما إذا كان هناك قتلى بين صفوفه خلال هذا الهجوم.

 

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا