أمين عام الأمم المتحدة يدين قتل عشرات الفلسطينيين مطالبا بوقف فوري للقتال في غزة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ما وصفه بـ”الأفعال البشعة”؛ من قتل لعشرات الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق القصف الإسرائيلي..مطالبا بوقف فوري للقتال المستمر منذ نحو أسبوعين.

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين – أن 10 من مقاتلي “حماس” لقوا حتفهم أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل عبر اثنين من أنفاق التهريب..مشيرة إلى أن المقاتلين أطلقوا صاروخا مضاد للدبابات على آلية عسكرية إسرائيلية.

من جانبه ،رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على ما إذا كان هناك قتلى بين صفوفه خلال هذا الهجوم.

أ ش أ