«حرس الحدود» تنقذ 22 مهاجر غير شرعى من الغرق بالبحيرة‎

تمكنت قوات حرس الحدود، من ضبط 22 شخصا كانوا في رحلة هجرة غير شرعية بعد قيام مركب صيد بإنقاذهم من الموت بعد تعرض المركب التى كانوا يستقلونها للغرق.

تلقى اللواء محمد طاحون مدير امن البحيرة ، اخطار من مكتب مخابرات حرس الحدود بضبط 22 شخصا أثناء تواجدهم على مركب الصيد”قاصد كريم أبو فاطمة” بمنطقة بوغاز رشيد.

كشفت التحقيقات مع رئيس المركب “سعد.م.ا”-45 سنة- أنه كان يقوم بالصيد شمال بوغاز رشيد،عندما شاهد مركب الصيد “أبو شيماء الحديث” تتعرض للغرق و على متنها أفراد فى طريقهم للهجرة غير الشرعية ، فقام بحمل بعضهم فى مركبه لإنقاذ حياتهم و عاد بهم إلى البوغاز.

تم التحفظ على المتهمين ، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.