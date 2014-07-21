أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«حرس الحدود» تنقذ 22 مهاجر غير شرعى من الغرق بالبحيرة‎

Google+ Print
«حرس الحدود» تنقذ 22 مهاجر غير شرعى من الغرق بالبحيرة‎ «حرس الحدود» تنقذ 22 مهاجر غير شرعى من الغرق بالبحيرة‎

أرشيفية

تمكنت قوات حرس الحدود، من ضبط 22 شخصا كانوا في رحلة هجرة غير شرعية بعد قيام مركب صيد بإنقاذهم من الموت بعد تعرض المركب التى كانوا يستقلونها للغرق.

تلقى اللواء محمد طاحون مدير امن البحيرة ، اخطار من مكتب مخابرات حرس الحدود بضبط 22 شخصا أثناء تواجدهم على مركب الصيد”قاصد كريم أبو فاطمة” بمنطقة بوغاز رشيد.

كشفت التحقيقات مع رئيس المركب “سعد.م.ا”-45 سنة- أنه كان يقوم بالصيد شمال بوغاز رشيد،عندما شاهد مركب الصيد “أبو شيماء الحديث” تتعرض للغرق و على متنها أفراد فى طريقهم للهجرة غير الشرعية ، فقام بحمل بعضهم فى مركبه لإنقاذ حياتهم و عاد بهم إلى البوغاز.

تم التحفظ على المتهمين ، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا