اليوم .. نائب وزير الخارجية الياباني ووزير السياحة يزوران الأقصر

يصل ، ظهر اليوم الإثنين ، إلى محافظة الأقصر نائب وزير الخارجية الياباني نوبو كيشى يرافقه وزير السياحة هشام زعزوع لبحث سبل تشجيع السياح اليابانين علي زيارة المدن المصرية.

ويلتقى نائب وزير الخارجية الياباني ووزير السياحة المصري اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر الذي سيستعرض عليهما أهم استعدادات المحافظة لإستقبال الموسم السياحى الجديد فى أول أكتوبر و المرحلة الأولى من مشروع مراقبة المناطق الأثرية بالكاميرات الإلكترونية كما سيتفقدا عددا من المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وكان كيشي قد التقي السبت بالرئيس عبدالفتاح السيسي وسامح شكري وزير الخارجية لبحث سبل التعاون المشترك وتاتي زيارة كيشي لمصر ضمن جولة يقوم بها لدول المنطقة، وتتضمن مصر الأردن وفلسطين وإسرائيل وتركيا، حيث يجري مباحثات ثنائية بين الدول التي يزورها إضافة إلى التباحث حول عملية السلام، ومستجدات الأوضاع الحالية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.