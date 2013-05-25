الحريرى يرد على نصرالله ويؤكد على نهاية المقاومة

كتب : أ ش أ منذ 26 دقيقة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري ورئيس تيار المستقبل أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أعلن "نهاية المقاومة في عيد المقاومة".

وقال الحريري ردا على على كلمة نصرالله مساء اليوم في بيان، إن "حزب الله ما زال يصر على جعل ذكرى التحرير مناسبة فئوية خالصة، بل هو يتخذ من الذكرى قاعدة لرمي الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والجيش اللبناني بكل صفات التقصير في المجال الوطني والتخلف عن توفير مقومات السيادة والدفاع وخلافه مما استمع إليه اللبنانيون قبل ساعات، وتكرر بشكل مثير ومشبوه على لسان الأمين العام لحزب الله نصرالله".

وأضاف أن "نصرالله يقول لرئيس الدولة ولكل أركان طاولة الحوار الوطني، أن أي كلام عن استراتيجية دفاعية أو عن تنظيم سلاح المقاومة تحت إمرة الدولة هو كلام قرر السيد حسن أن يرميه في سلة مهملات حزب الله".

وتابع الحريري "انتم أيها اللبنانيون إذا أردتم ان تتقاتلوا فقد اخترع لكم السيد حسن فتوى عبقرية للتقاتل... يمكنكم ان تتقاتلوا فوق الارض السورية ويمكنكم ان ترسلوا مشاريع القتلى والشهداء إلى القصير وريف حمص".

وأضاف "لقد اعلنت بفمك يا سيد حسن نهاية المقاومة في عيد المقاومة. المقاومة تنتهي على يديك وبإرادتك. المقاومة اعلنت الانتحار السياسي والعسكري في القصير. لقد أخذت المقاومة الى الهزيمة في القصير، فبئس هذا القرار وبئس الدعوات التي يندى لها جبين الشرفاء من اللبنانيين وكل العرب. لقد حفرت في سوريا وبدماء الاطفال والنساء والشيوخ من ابناء الشعب السوري، حفرت هاوية اردت للمقاومة ان تسقط فيها. خطابك اعلان صريح عن السقوط في الهاوية، ولا شك انك ابدعت في التحريض المذهبي والطائفي كما لم تبدع من قبل. لكن يبقى ان نقول لك ان زمن المتاجرة بفلسطين والمقاومة، زمن

المتاجرة بالوحدة الوطنية قد انتهى، واللبنانيون كما الشعوب العربية والإسلامية في كل مكان باتت تدرك ان أكذوبة المتاجرة بالشعارات باتت مكشوفة والزمن سيكشف المزيد من حبل الأكاذيب".