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مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة “مومباسا” الكينية

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مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة “مومباسا” الكينية مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة “مومباسا” الكينية

ارشيفية

قتل مسلحون يستقلون دراجات نارية أربعة أشخاص على الأقل كما أصابوا عدة أشخاص آخرين في مدينة “مومباسا” الكينية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) صباح اليوم الإثنين عن الشرطة قولها إن المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي على المارة، مشيرة إلى أن مدينة “مومباسا” الساحلية قد شهدت موجة من أعمال العنف في الأشهر الأخيرة مع عدد من التفجيرات والهجمات المسلحة.

يشار إلى أن كينيا – ومدينة “مومباسا” على وجه الخصوص – كانت تعد واحدة من المقاصد السياحية الشهيرة ولكنها شهدت موجة من الهجمات في السنوات الأخيرة أدت إلى إصدار بعض الدول تحذيرات لمواطنيها من التوجه إلى هذه المدينة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

 

أ ش أ

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