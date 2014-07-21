محافظ القاهرة: تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك وتكثيف أعمال النظافة

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ان المديريات المختلفة بالقاهرة تجرى استعداداتها على قدم وساق لاستقبال عيدالفطر المبارك خلال الاسبوع القادم ..مشيرا الى انه سيعقد اجتماعا اليوم مع نوابه الاربعة ومديرى المديريات لاستعراض ومناقشة تلك الترتيبات .

وقال محافظ القاهرة فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط ، ان مديرية الاوقاف تقوم حاليا بتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المواطنين أول أيام العيد وتكليف هيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة خلال الأيام المقبلة ورفع القمامة أولاً بأول وخاصة بالحدائق العامة والمتخصصة .

واضاف جلال انه سيتم خلال الاجتماع استعراض استعدادات هيئة النقل العام لاستقبال عيد الفطر المبارك والدفع با لمزيد من الاتوبيسات والاهتمام بالاتوبيس النهرى وايضا الحملات التى تشنها مديرية الطب البيطرى على الاسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لجمهور المستهلكين.

أ ش أ