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الأوقاف تعدل خطبتها فى 107000 مسجد بعنوان رمضان شهر البر لا القتل

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عدلت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة فى 107000 مسجد تابعين لها لتحمل عنوان "رمضان شهر البر والصلة والتكافل لا القتل ولا سفك الدماء"، وذلك لتواكب الخطبة ما تتعرض له البلاد من إرهاب وإذهاق للنفوس البريئة دون ذنب.

وتضمنت الخطبة عناصر منها: رمضان شهر تصفية للنفوس وتطهير للقلوب، وشهر يعتبر فرصة للتواصل ونبذ الهجرة والقطيعة، وشهر للجود والكرم، وشهر فرصة لتحقيق منهج الإسلام فى التكافل بين أفراد المجتمع، وتكون الخطبة الثانية عن حرمة الدماء الإسلام وذلك ما تعرضت له من إرهاب وقتل لجنودها فى الفرافرة.

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