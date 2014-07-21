نبيل نعيم: “الإخوان” وراء مذبحة “الفرافرة”.. وما زالوا مخترقين الأجهزة الأمنية

اتهم نبيل نعيم، القيادي السابق بتنظيم الجهاد، جماعة الإخوان المسلمين، بارتكاب “مذبحة الفرافرة”، التي راح ضحيتها 22 جنديًا، وإصابة 3 آخرين، بأحد الكمائن الأمنية بالوادي الجديد.

وقال “نعيم” في مداخلة هاتفية لبرنامج “اسمع مصر” على موجات إذاعة “نغم إف إم”، الأحد: “لا نستطيع أن نستبعد الإخوان من قائمة المتهمين بارتكاب المذبحة، فالإخوان هم من يحركون الجماعات الجهادية أيا كان أسمها”,

وأضاف “نعيم”: “طالما محمود عزت، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ما زال هاربًا، فإنهم يتمكنوا من الاتصال ببعضهم البعض، دون الحاجة للقيادات الموجودة بالسجون”.

وتابع: “الإخوان ما زالوا يخترقون جميع الأجهزة ومؤسسات الدولة، وهناك محاولات مستميتة لإختراق الجيش المصري، وتحويله كالعراقي أو السوري”، مختتما: “لينا سنة بنحاكم الإخوان ومفيش ولا حكم نهائي صدر ضد القيادات حتى الآن؟”.