مجلس الأمن يأسف لاستشهاد مدنيين في غزة ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا، صباح الاثنين، أعرب فيه عن أسفه لاستشهاد المدنيين في قطاع غزة، ودعا لوقف فوري للعمليات القتالية.

وانعقد مجلس الأمن، بدعوة من الأردن، العضو في مجلس الأمن، تلبية لنداء بهذا الخصوص وجهه قبل ساعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان الرئيس «أبو مازن» قد دعا، مساء الأحد، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة الليلة من أجل تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال «عباس» في خطاب بثه تلفزيون فلسطين «فشل مجلس الأمن في وقف العدوان ضد شعبنا لا يعفيه من مسؤولياته وفق القانون الدولي. لذلك فإنني أدعو لجلسة طارئة أخرى وعاجلة هذه الليلة لمجلس الأمن».